《經濟通通訊社２日專訊》螞蟻集團董事長兼ＣＥＯ井賢棟接受《浙江日報》專訪時指出，

對於民營企業來說，在新的發展起點上，有四個方面的確定性是拼發展的底氣。

首先，中國經濟長期向好的基本面不會改變，這是基於集團１９年發展中的體悟。中央經濟

工作會議指出，今年經濟運行有望總體回升。這樣的判斷有力地穩定了預期，相信中國經濟會盡

快實現整體好轉，形成高質量發展的合力。

第二，國家支持民營經濟的方向沒有變，力度不會減。中央經濟工作會議再次明確，要切實

落實「兩個毫不動搖」。這是民營經濟不斷發展壯大的根本制度保障。如今平台經濟迎來了規範

健康持續發展的新時期，集團有信心在引領發展、創造就業、國際競爭中創造更大的價值。

第三，井賢棟指看到了數實融合帶來的產業新機遇。在這個變化的時代，數字化是確定的機

遇，更是平台企業的時代責任。面向未來，數字經濟和實體經濟融合發展才能創造更大價值，螞

蟻集團也將繼續攻堅數字技術，服務實體經濟。

第四，在服務小微的過程中，井賢棟稱，看到了無處不在的樂觀、拼搏和奮鬥精神，這是中

國經濟韌性、潛力和活力的源泉，也是螞蟻集團最大的底氣。今後也將繼續發揮數字技術的優勢

，與小微共享數字化發展成果。

井賢棟又指，企業家的信心，與其說是企業家個體精神的表現，不如說是社會和經濟發展環

境的測溫計，只要堅持法治化和市場化的方向不動搖，中國的經濟就永遠不會缺乏穿越周期、行

穩致遠的韌性和動力。企業家的信心，也就一定會在通往確定性未來的道路上越來越堅定。

（ｃａ）

