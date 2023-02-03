《經濟通通訊社３日專訊》中央紀委國家監委駐中國證監會紀檢監察組、河北省保定市監委

對中國證監會會計部原主任王宗成嚴重違紀違法問題進行了紀律審查和監察調查，決定給予王宗

成開除黨籍、政務開除處分；收繳其違紀違法所得，並將王宗成涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法

審查起訴，所涉財物一並移送。



＊違規進行股權投資獲取巨額收益，長期借用他人證券賬戶炒股＊



中紀委稱，經查，王宗成違規進行股權投資獲取巨額收益，長期借用他人證券帳戶炒股；腐

敗行為貫穿職業生涯各個崗位，利用證券發行審核、稽查執法、日常監管等職權為他人謀取巨額

利益，非法收受財物，數額特別巨大。



＊接受他人請托為風險公司提供幫助、洩露消息、出謀劃策等＊



中紀委並稱，王宗成長期在中證監機關和派出機構多個重要崗位工作，目無法紀，貪欲膨脹

，大搞期權腐敗，安排親友作「白手套」隱藏「影子股東」身份，以虛假投資理財方式埋設「錢

袋子」，是新型腐敗和隱性腐敗的典型；底線失守、執法犯法，接受他人請托為風險公司提供幫

助、洩露消息、出謀劃策，掩蓋、延遲風險揭示與處置，嚴重擾亂證券監管秩序，是腐敗問題與

金融風險交織的典型。

王宗成２０１２年４月至２０１６年７月，歷任中證監創業板發行監管部巡視員兼副主任、

發行監管部巡視員兼副主任；２０１６年７月至２０１８年１２月，任中國證監會浙江監管局局

長；２０１８年１２月至２０２２年５月，任中證監會計部主任。（ｅｗ）

