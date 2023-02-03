《經濟通通訊社３日專訊》人行發布２０２２年四季度金融機構貸款投向統計報告。

２０２２年末，人民幣房地產貸款餘額５３﹒１６萬億元（人民幣．下同），同比增長１﹒５％

，比上年末增速低６﹒５個百分點；全年增加７２１３億元，佔同期各項貸款增量的３﹒４％。



＊個人房貸餘額增１﹒２％，增速比上年末低１０個百分點＊



２０２２年末，房地產開發貸款餘額１２﹒６９萬億元，同比增長３﹒７％，增速比三季度

末高１﹒５個百分點，比上年末高２﹒８個百分點。個人住房貸款餘額３８﹒８萬億元，同比增

長１﹒２％，增速比上年末低１０個百分點。

據統計，２０２２年末，金融機構人民幣各項貸款餘額２１３﹒９９萬億元，同比增長

１１﹒１％；全年人民幣貸款增加２１﹒３１萬億元，同比多增１﹒３６萬億元。



＊小微貸款餘額２３﹒８萬億，同比增長２３﹒８％＊



分用途看，固定資產貸款餘額５８﹒３７萬億元，同比增長１１﹒４％，增速比上年末高

１﹒３個百分點；經營性貸款餘額５６﹒１１萬億元，同比增長１２﹒７％，增速比上年末高

２﹒９個百分點。

２０２２年末，人民幣普惠金融領域貸款餘額３２﹒１４萬億元，同比增長２１﹒２％，比

各項貸款高１０﹒１個百分點，比上年末低２個百分點；全年增加５﹒６４萬億元，同比多增

６２５０億元。

２０２２年末，普惠小微貸款餘額２３﹒８萬億元，同比增長２３﹒８％，增速比上年末低

３﹒５個百分點；全年增加４﹒５９萬億元，同比多增４５４９億元。農戶生產經營貸款餘額

７﹒８３萬億元，同比增長１４﹒５％；創業擔保貸款餘額２６７９億元，同比增長１４％；助

學貸款餘額１７８５億元，同比增長２１﹒６％。

２０２２年末，全國脫貧人口貸款餘額１﹒０３萬億元，同比增長１３﹒１％，全年增加

１１９５億元。



＊綠色貸款餘額２２。萬億，大增３８﹒５％＊



２０２２年末，本外幣綠色貸款餘額２２﹒０３萬億元，同比增長３８﹒５％，比上年末高

５﹒５個百分點，高於各項貸款增速２８﹒１個百分點，全年增加６﹒０１萬億元。其中，投向

具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為８﹒６２和６﹒０８萬億元，合計佔綠色貸款的

６６﹒７％。

分用途看，基礎設施綠色升級產業、清潔能源產業和節能環保產業貸款餘額分別為９﹒８２

、５﹒６８和３﹒０８萬億元，同比分別增長３２﹒８％、３４﹒９％和５９﹒１％。分行業看

，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業綠色貸款餘額５﹒６２萬億元，同比增長２７﹒４％，全

年增加１﹒１５萬億元；交通運輸、倉儲和郵政業綠色貸款餘額４﹒５８萬億元，同比增長

１０﹒８％，全年增加４５４６億元。（ｅｗ）

