《經濟通通訊社３日專訊》中國期貨業協會今日公布的數據顯示，截至２０２２年１２月末

，全國共有１５０家期貨公司，分布在３０個轄區。這些公司去年全年交易額５３３﹒８３萬億

元（人民幣．下同）；交易量６７﹒６２億手；營業收入４０１﹒５８億元，同比下降

１８﹒８１％；淨利潤１０９﹒８９億元，同比下降１９﹒８２％。截至２０２２年年末，期貨

公司客戶權益為１﹒４８萬億元。（ｌｃ）

