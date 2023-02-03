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AH股新聞

03/02/2023 12:45

《神州期貨》中期協：２０２２年國內期貨公司淨利潤按年降近兩成

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國期貨業協會今日公布的數據顯示，截至２０２２年１２月末
，全國共有１５０家期貨公司，分布在３０個轄區。這些公司去年全年交易額５３３﹒８３萬億
元（人民幣．下同）；交易量６７﹒６２億手；營業收入４０１﹒５８億元，同比下降
１８﹒８１％；淨利潤１０９﹒８９億元，同比下降１９﹒８２％。截至２０２２年年末，期貨
公司客戶權益為１﹒４８萬億元。（ｌｃ）

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