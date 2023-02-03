《經濟通通訊社３日專訊》中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）發布２０２２年
度業績快報，去年度未經審計純利約５０﹒２５億元（人民幣．下同），按年跌４７﹒９５％；
基本每股收益為２﹒５２４９元；營業總收入按年跌１９﹒５２％至５４４﹒６３億元。
集團指，截至目前，公司下屬傳統口岸免稅店已有７０餘家恢復經營，助推免稅市場回暖。
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03/02/2023 17:47
《國企紅籌》中國中免（１８８０）業績快報：去年純利跌約４８％
《經濟通通訊社３日專訊》中國中免（０１８８０）（滬：６０１８８８）發布２０２２年
度業績快報，去年度未經審計純利約５０﹒２５億元（人民幣．下同），按年跌４７﹒９５％；
基本每股收益為２﹒５２４９元；營業總收入按年跌１９﹒５２％至５４４﹒６３億元。
集團指，截至目前，公司下屬傳統口岸免稅店已有７０餘家恢復經營，助推免稅市場回暖。
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