《經濟通通訊社３日專訊》今日恒指低開１４７點，報２１８１１點。最高跌１３７點報
２１８２０點，最低跌４９８點報２１４５９點。恒指收報２１６６０點，跌２９７點或
１﹒３６％。
北水全日淨流出６﹒０４億元，減少６２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國企
業（０２８２８）、盈富基金（０２８００）、商湯（０００２０）；淨賣出最多的依次是騰訊
控股（００７００）、美團（０３６９０）、香港交易所（００３８８）。
主板成交１２９９﹒６億元減少７﹒２％。其中港股通成交３４５﹒５億元，佔總成交
２６﹒６％。
恒生中國企業跌１﹒８４％報７４﹒５元，北水淨買入５﹒９億元；盈富基金跌１﹒３６％
報２１﹒７８元，北水淨買入５﹒６億元；商湯升３﹒３％報２﹒８２元，北水淨買入１億元。
騰訊控股升０﹒５２％報３８５元，北水淨賣出７﹒９億元；美團跌２﹒１５％報
１７２﹒８元，北水淨賣出６﹒９億元；香港交易所無升跌報３５２﹒４元，北水淨賣出３﹒２
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒９２
盈富基金 （０２８００） ５﹒６１
商湯 （０００２０） １﹒０４
國美零售 （００４９３） ０﹒５６
碧桂園服務 （０６０９８） ０﹒２８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） －７﹒９２
美團 （０３６９０） －６﹒９４
香港交易所 （００３８８） －３﹒２２
工商銀行 （０１３９８） －２﹒４９
建設銀行 （００９３９） －２﹒１９
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