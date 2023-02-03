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AH股新聞

03/02/2023 16:50

中國銀行（０３９８８）：陳懷宇辭任副行長職務

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，集團收到
陳懷宇的辭呈。陳懷宇因工作調動，辭去該行副行長職務。該辭任自今日起生效。（ａｃ）

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