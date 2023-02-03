《經濟通通訊社３日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，集團收到
陳懷宇的辭呈。陳懷宇因工作調動，辭去該行副行長職務。該辭任自今日起生效。（ａｃ）
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03/02/2023 16:50
中國銀行（０３９８８）：陳懷宇辭任副行長職務
《經濟通通訊社３日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，集團收到
陳懷宇的辭呈。陳懷宇因工作調動，辭去該行副行長職務。該辭任自今日起生效。（ａｃ）
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