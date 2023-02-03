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AH股新聞

03/02/2023 17:30

《國企紅籌》復旦張江（１３４９）購１﹒９億人幣結構性存款產品

　　《經濟通通訊社３日專訊》復旦張江（０１３４９）（滬：６８８５０５）公布，近日，公
司與中國銀行訂立中國銀行結構性存款產品協議Ｉ及中國銀行結構性存款產品協議ＩＩ，同意以
Ａ股公開發行所得暫時閑置募集資金向中國銀行認購總金額為１﹒９億元人民幣的結構性存款產
品。（ａｃ）

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