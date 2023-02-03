《神州經脈》近期持續買入的外資急轉向，今日通過滬股通、深股通流出４２﹒４６億元（

人民幣．下同），結束連續１７日淨流入。滬深股市全日反覆向下，滬綜指小幅高開後表現反覆

，高位獲利回吐壓力顯現，之後更愈跌愈深，午後跌勢略有舒緩，收市跌０﹒６８％，報

３２６３﹒４１點，終止連升兩日。深成指跌０﹒６３％，創業板指跌０﹒８５％。個股跌多漲

少，兩市近３０００股飄綠，兩市成交回落至９１４７億元，按日大減１０﹒９％。全周計，滬

綜指幾乎原地踏步，春節長假回歸首周，僅微跌１點。

人民銀行收水，本周共有１６０８０億元１４天期逆回購到期，累計淨回籠７２００億元。

計及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 隨著疫情防控措施優化和新冠感染人數達峰後回落，１月服務業景氣度明顯好轉，為去年

９月來首次呈擴張態勢，反彈力度大於製造業。今日公布的２０２３年１月財新中國服務業

ＰＭＩ錄得５２﹒９，高於２０２２年１２月４﹒９個百分點。此前公布的２０２３年１月財新

中國製造業ＰＭＩ上升０﹒２個百分點至４９﹒２，連續第六個月處於收縮區間。兩大行業景氣

度抬升，拉動當月財新中國綜合ＰＭＩ上升２﹒８個百分點至５１﹒１，同樣為２０２２年９月

來首次高於榮枯線。這一走勢與國家統計局一致。服務業供需恢復擴張，生產經營指數、新訂單

指數均為近五個月來首次高於臨界點，不過反彈幅度不及２０２２年二季度上海疫情解封後。盡

管服務業供需回暖，就業市場卻仍呈收縮態勢，１月服務業就業指數連續三個月位於榮枯線以下

，但降幅收窄。服務業市場信心持續回升，１月經營活動預期指數創２０１１年３月以來新高。



２﹒ 國務院港澳事務辦公室發布全面恢復內地與港澳人員往來的通知，自２０２３年２月６日

零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香

港、澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如７天內無外國或其他境外地區旅居史，

無需憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。



３﹒ 外交部部長秦剛與日本外相林芳正通電話。秦剛說，希望日方秉持客觀理性的對華認知，

在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，在鈎魚島問題上制

止右翼勢力挑釁。日本外相林芳正在記者會上表示，在與中國外交部長秦剛的電話會談中，中方

再次邀請他訪華。對此，外交部發言人毛寧回應表示，中日之間保持各層級的交往，構建契合新

時代要求的穩定和建設性的中日關係，符合中日兩國的利益。關於日本外相的訪華具體消息，目

前沒有可以提供的消息。此外，據本港傳媒引述知情人士指，澳洲總理阿爾巴尼斯計劃今年內訪

華，而下周將舉行的中澳商貿部長線上會晤，有望為阿爾巴尼斯訪華行程「鋪平道路」。



４﹒ 美國國防部官員指，國防部追蹤到疑似中國間諜氣球，並稱已透過不同官方渠道，緊急接

觸中方官員，溝通情況的嚴重性。毛寧在例行新聞發布會上回應表示，在事實搞清楚之前，猜測

和炒作無益於問題的妥善解決。毛寧表示，正在了解核實情況，希望雙方能夠共同冷靜謹慎處理

。據英國《金融時報》引述知情人士報道，美國國務卿布林肯周日（５日）起展開為兩日的中國

之行期間，預計將在北京與中國國家主席習近平會面，成為五年來第一位獲此待遇的美國最高外

交官，並是自２０１８年１０月以來，再度有美卿訪問中國。報道稱，布林肯還將與王毅和秦剛

。



５﹒ 人行發布２０２２年四季度金融機構貸款投向統計報告。２０２２年末，人民幣房地產貸

款餘額５３﹒１６萬億元，同比增長１﹒５％，比上年末增速低６﹒５個百分點；全年增加

７２１３億元，佔同期各項貸款增量的３﹒４％。２０２２年末，房地產開發貸款餘額

１２﹒６９萬億元，同比增長３﹒７％，增速比三季度末高１﹒５個百分點，比上年末高２﹒８

個百分點。個人住房貸款餘額３８﹒８萬億元，同比增長１﹒２％，增速比上年末低１０個百分

點。恒大集團主席許家印主持恒大集團營銷會議，要求做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，

並要下發考核任務。並公布將對全國４５８個樓盤推行優惠促銷活動，包括大量現房。



６﹒ 內地調整集中供地制度。自然資源部表示，近期網上流傳的《關於進一步規範住宅用地供

應信息公開工作的通知》屬實，這意味著實行兩年的土地出讓「兩集中」制度發生調整。按照《

通知》規定，各地仍需集中發布土地出讓信息，但不再要求集中組織出讓活動。惟自然資源部澄

清，此舉不是網傳的要取消集中供地制度，而是優化政策。



７﹒ 據《中證報》報道，中國證券業協會近日發布《證券公司首次公開發行證券承銷業務規則

（徵求意見稿）》，向業內徵求意見。該《業務規則》總結吸收了科創板、創業板註冊制試點中

發行承銷業務自律管理實踐經驗，加強了承銷商自律管理，並統一了註冊制下各板塊發行承銷規

則，形成簡明清晰的證券公司承銷業務自律管理規則體系。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日低開低走，全日在６﹒７３１８至６﹒７４９０

之間波動，收報６﹒７４６５，較上個交易日４時３０分收盤價跌２４４點子，結束兩連揚，並

脫離近三周新高。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１１７點子，報６﹒７５０５。中國外匯交

易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８２，較上個交易日跌２５２點子，止步四連漲；上

個交易日報６﹒７１３０。（ｄｗ）

