《鍾之日記》２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場評估各地央行的加息前景，隔晚美股三大指數個別發展，但美國大型科技股業績弱，納

指期貨急吐，加上Ａ股向下，即使香港與內地下周一（６日）起全面開放通關仍無補於事。拖累

港股今日曾挫近５００點，收市失守廿天線（現處２１６９０）。

恒指低開１４７點，報２１８１１，跌幅曾縮至１３７點，高見２１８２０，但隨後跌幅擴

大，失守廿天線，最多跌４９８點，低見２１４５９，之後跌幅收窄，最終恒指收造２１６６０

，跌２９７點或１﹒４％。大市全日成交１２９９﹒６０億元。國企指數報７３８７，跌１１８

點或跌１﹒５８％。恒生科技指數報４６３４，跌６２點或跌１﹒３３％。

行政長官李家超宣布，下周一（６日）起，開放全部出入境口岸，所有口岸不設人數限制，

不需要預約，並取消核檢要求，市民可以隨時出行。



＊滬綜指終止兩連升＊



隨著防疫限制放開，中國服務業新年開門紅，財新１月中國服務業採購經理指數（ＰＭＩ）

五個月來首次升破榮枯線。供給與需求兩端均結束連續四個月的收縮態勢。業界的整體樂觀度升

至近１２年來最高。

近期持續買入的外資急轉向，今日通過滬股通、深股通流出４２﹒４６億元人民幣，結束連

續１７日淨流入。滬深股市全日反覆向下，滬綜指小幅高開後表現反覆，高位獲利回吐壓力顯現

，之後更愈跌愈深，午後跌勢略有舒緩，收市跌０﹒６８％，報３２６３﹒４１點，終止連升兩

日。深成指跌０﹒６３％，創業板指跌０﹒８５％。個股跌多漲少，兩市近３０００股飄綠，兩

市成交回落至９１４７億元人民幣，，按日大減１０﹒９％。全周計，滬綜指幾乎原地踏步，春

節長假回歸首周，僅微跌１點。

人民銀行收水，本周共有１６０８０億元人民幣，１４天期逆回購到期，累計淨回籠

７２００億元人民幣。計及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收

水累１０６８０億元人民幣。



＊下周免核酸通關，莎莎漲３％最興奮＊



內地與香港下星期一（６日）起恢復全面通關，莎莎（００１７８）漲３﹒５％，國泰

（００２９３）升０﹒８％，惟其他通關復甦股疲弱，中國中免（０１８８０）挫３﹒３％，攜

程（０９９６１）跌２﹒７％，六福集團（００５９０）跌１﹒８％，同程旅行（００７８０）

跌１﹒１％，周大福（０１９２９）跌０﹒５％，周生生（００１１６）跌０﹒３％。

本港地產股逆市造好，恒隆地產（００１０１）升２﹒７％，新地（０００１６）升

１﹒９％，恒地（０００１２）升０﹒３％，領展（００８２３）升０﹒５％，長江基建集團

（０１０３８）升０﹒２％。

國務院港澳事務辦公室發布《關於全面恢復內地與港澳人員往來的通知》，自２月６日零時

起實施，取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關人員限額。恢復內地居民與香港、

澳門團隊旅遊經營活動。自香港、澳門入境人員，如７天內無外國或其他境外地區旅居史，無需

憑行前新冠病毒感染核酸檢測陰性結果入境。

大和發表報告指，部分旅客出行股的估值已反彈至２０１９年疫情前水平，認為中國放寬防

疫政策及市場情緒恢復對大市刺激作用在今年首季衰減，認為進入選股時期。因此，該行表示，

基於通關概念股中國中免及金沙（０１９２８）在過去３個月已累升３０％及１１０％，現首選

股份將轉為華住（０１１７９）及隆基綠能（滬：６０１０１２），還取代邁瑞

（深：３００７６０）而加入藥明生物（０２２６９），並同列為首選股份。華住全日跌

０﹒１％，藥明生物跌３﹒２％。



＊恒大發樓盤促銷廣告，內房股跌跌不休＊



正在停牌的恒大（０３３３３主席許家印周四（２日）主持恒大集團營銷會議，提及要做好

項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務。恒大集團今日公布，將對全國４５８個

樓盤推行優惠促銷活動，其中包括大量現房，這４５８個樓盤涵蓋包括住宅、商鋪和車位等。

２０２２年，恒大集團累計交樓超過３０萬套。

內房股繼續受壓。合景泰富（０１８１３）插４﹒４％，碧桂園（０２００７）挫３﹒８％

，寶龍地產（０１２３８）跌３﹒５％，龍湖（００９６０）降２﹒７％，旭輝（００８８４）

跌２﹒６％，雅居樂（０３３８３）跌２﹒４％，中海外（００６８８）跌２﹒２％，萬科企業

（０２２０２）跌１％，潤地（０１１０９）跌０﹒９％。。

物管股也捱沽，碧桂園服務（０６０９８）７﹒３％，為表現最差藍籌。；旭輝永升

（０１９９５）跌３﹒６％。



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