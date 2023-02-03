《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上海臨港新片區近日發布《臨港新片區促進

無駕駛人智能網聯汽車創新應用實施細則（試行）》，共３０條內容，擬加快推進臨港新片區智

能網聯汽車產業發展。目前，該細則正公開進行意見徵詢。

在道路測試申請方面，《細則》明確，主體申請前應當完成道路測試能力評估，包括模擬仿

真、封閉場地、主駕位上有人的實際道路測試等。同時，《細則》還明確了申請流程、申請材料

以及高風險道路測試、擴大道路測試範圍、增加道路測試車輛、異地測試等情況下的申請要求。

根據《細則》，申請高風險道路測試的，必須嚴格遵守從低風險到高風險道路逐級申請的要

求；申請增加測試車輛的，探索簡化申請流程，對已開展５００００公里以上累計里程的無駕駛

人道路測試，且達到規定要求的，可以申請批量確認安全性自我聲明；同時，允許對區域外的測

試結果進行異地互認。

在示範運營申請方面，《細則》提出，申請主體在申請前應當完成規定要求的無駕駛人示範

應用，並明確了１１項申請材料，對沒有經營資質的，細化了運營場所、系統的管理制度、從業

人員等經營條件，具備相關條件的，可申請開展示範運營。

