《經濟通通訊社３日專訊》據官媒《證券時報》，內地網傳一份自然資源部名為《關於進一

步規範住宅用地供應信息公開工作的通知》的文件，被解讀為當局將計劃取消集中供地制度，引

發市場關注。網傳文件中提出，建立擬出讓地塊清單公布制度。每次公開詳細清單對應的擬出讓

時間段原則上不少於３個月，給市場主體充足的時間預期預判。

文件還要求，詳細清單應包括擬出讓地塊的具體位置、面積、用途、主要規劃條件、供應方

式等信息。同時，詳細清單內的地塊，在公開的擬出讓時間段內可以一次或多次發布出讓公告。

此外，文件指出，要因城施策安排計劃總量，凡商品住房去化周期長、土地流拍率高、市場

需求明顯不足的城市，應當控制商品住房用地供應規模，其中已供應未竣工住宅用地面積超過近

三年平均完成交易量５倍的城市，應當從嚴壓縮計劃規模直至暫停供地。



＊業內人士：轉變為優化，不代表取消集中供地＊



上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進認為，文件表述明確了３個月的緩沖期，是對過去集

中供地模式的修正，實際上是希望地塊信息為房企和市場所消化，不代表要取消集中供地，但代

表集中供地要進一步優化。

廣東省規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，集中供地模式主要是應對當時高地價

及新一輪樓市上漲，從控制源頭上搶地、誕生高地價。但後續商品房市場下行，回款走低，開發

商資金鏈緊張，此時繼續沿用集中供地，導致很多城市大面積流拍。中指研究院，去年２２城集

中供地來看，計劃完成率不足六成。（ｄｗ）

