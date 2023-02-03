《經濟通通訊社３日專訊》自然資源部表示，近期網上流傳的《關於進一步規範住宅用地供

應信息公開工作的通知》屬實，這意味著實行兩年的土地出讓「兩集中」制度發生調整。按照《

通知》規定，各地仍需集中發布土地出讓信息，但不再要求集中組織出讓活動。惟自然資源部澄

清，此舉不是要取消集中供地制度，而是優化政策，更好發揮充分公開披露信息對於穩定和引導

市場預期的積極作用。

《通知》要求，自然資源主管部門要根據年度供地計劃，分批次公開未來一定時間段內擬出

讓地塊的詳細清單。每次公開詳細清單對應的擬出讓時間段原則上不少於３個月，給市場主體充

足的時間預期預判。對於詳細清單內的地塊，在公開的擬出讓時間段內可以一次或多次發布出讓

公告，並在公開的擬出讓時間段內全部推出。此外，新要求並非只針對２２個試點城市，而覆蓋

了所有城市。

《通知》還強調，凡商品住房去化周期長、土地流拍率高、市場需求明顯不足的城市，應當

控制商品住房用地供應規模。其中已供應未竣工住宅用地面積超過近三年平均完成交易量５倍的

城市，應當從嚴壓縮計劃規模直至暫停供地。

２０２１年初，為應對應對當時高地價及新一輪樓市上漲，自然資源部推出「兩集中」供地

政策。即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動。按照要求，原則上發布出讓公告全年不得超過

３次，時間間隔和地塊數量要相對均衡。該政策在２２個重點城市進行試點。惟隨後樓市降溫，

導致各大城市土拍出現大面積流拍，去年集中供地計劃完成率不足六成。（ｄｗ）

