《經濟通通訊社３日專訊》去年開始內地個人住房貸款借款人加快提前償還貸款，掀起提前

還貸潮，內媒報道，有借款人投訴銀行對提前還貸設障礙，還貸要排隊三個月。

人民銀行、銀保監年初宣布建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，多地房貸利率開始密

集下調，農歷新年後有城市的房貸利率最低降至３﹒７％，再掀提前還貸潮。



＊提前還貸增加銀行壓力＊



借款人提前還房貸量激增，增加銀行壓力。有銀行人士表示，借款人提前還貸款，意味著要

創造更多的業績，放出貸款「填坑」。為此，少數銀行採取收取違約金、補償金等形式增加提前

還款成本；多數銀行則以提前預約、長時間輪候為手段，試圖降低或推遲提前還款人數激增壓力

。

據內媒報道，深圳等地的多家國有大行，在提前還房貸方面設置關卡，此前可以線上全流程

辦理的，從去年四季度開始部分轉為線下。此外預約排隊時間變長，預約以後要等待２－３個月

才能提前還款成功。



＊官媒籲降存量房貸利率＊



上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，提前還貸潮一方面由於此前貸款的利息較高，

購房者希望通過提前還貸來降低成本；另一方面則是去年投資理財收益波動較大且遠不及預期，

房貸和投資理財之間收益倒掛，讓一些購房者產生了提前還貸的願望。分析指，只要房貸利率高

於理財利率，且居民預期房價下跌，提前還貸的動機就一直會存在。

官媒《經濟日報》早前就此事刊登評論文章提到，存量房貸與新增房貸間利差過大問題需要

重視，建議相關部門推出措施，引導銀行適度降低存量房貸利率，逐步縮窄存量房貸與新增房貸

間利差。更重要的是，採取有效措施減少提前還房貸行為，引導民眾將儲蓄轉為消費和投資。

（ｄｗ）

