《經濟通通訊社３日專訊》國務院港澳事務辦公室發布關於全面恢復內地與港澳人員往來的

通知，自２０２３年２月６日零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關

人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅游經營活動。

自香港、澳門入境人員，如７天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染

核酸檢測陰性結果入境。（ｃｔ）

