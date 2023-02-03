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AH股新聞

03/02/2023 09:37

國務院：下周一起取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，免核酸

　　《經濟通通訊社３日專訊》國務院港澳事務辦公室發布關於全面恢復內地與港澳人員往來的
通知，自２０２３年２月６日零時起實施。取消經粵港陸路口岸出入境預約通關安排，不設通關
人員限額。恢復內地居民與香港、澳門團隊旅游經營活動。
　　自香港、澳門入境人員，如７天內無外國或其他境外地區旅居史，無需憑行前新冠病毒感染
核酸檢測陰性結果入境。（ｃｔ）

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