《經濟通通訊社３日專訊》據內媒《ＩＴ之家》報道，微信已經全量開放使用同一手機號註

冊輔助帳號功能，而註冊輔助帳號的微信號需符合下面兩個條件：微信號註冊時長需要滿兩年以

上，且微信號最近一年內沒有封號記錄。（ｃｔ）

