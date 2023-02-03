《經濟通通訊社３日專訊》據內媒《ＩＴ之家》報道，微信已經全量開放使用同一手機號註
冊輔助帳號功能，而註冊輔助帳號的微信號需符合下面兩個條件：微信號註冊時長需要滿兩年以
上，且微信號最近一年內沒有封號記錄。（ｃｔ）
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03/02/2023 12:13
微信據報開放使用同一手機號註冊輔助帳號功能
《經濟通通訊社３日專訊》據內媒《ＩＴ之家》報道，微信已經全量開放使用同一手機號註
冊輔助帳號功能，而註冊輔助帳號的微信號需符合下面兩個條件：微信號註冊時長需要滿兩年以
上，且微信號最近一年內沒有封號記錄。（ｃｔ）
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