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AH股新聞

03/02/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒３％，中證監重提中國特色估值體系

　　《經濟通通訊社３日專訊》滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３％，報
３２７５﹒６６點，深綜指低開０﹒３％，日化股造好，釀酒、券商股走低。
　　人民銀行今日開展２３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，全日有３１９０億元
１４天逆回購到期，單日淨回籠２９６０億元。公開市場本周累計淨回籠７２００億元，計及農
曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。
　　中國證監會在昨日（２日）召開的２０２３年系統工作會議上，時隔多月重提，要逐步完善
適應不同類型企業的估值定價邏輯及具有中國特色的估值體系。
　　內地政府近日密集釋放扶持平台經濟的訊號。螞蟻集團董事長兼ＣＥＯ井賢棟近日罕有接受
《浙江日報》專訪，稱國家支持民營經濟的方向沒有變，力度不會減；上海市委副書記、市長龔
正昨日調研美團、螞蟻科技、小紅書等民營企業時表示，將持續優化民營企業發展環境，促進民
營經濟發展壯大。
　　英國《金融時報》引述知情人士報道，美國國務卿布林肯預計將在北京與中國國家主席習近
平會面，成為五年來首位會見習近平的國務卿。（ｅｙ）

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