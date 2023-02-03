《經濟通通訊社３日專訊》隨著防疫措施優化和新冠感染人數達峰後回落，１月財新中國服

務業ＰＭＩ升至５２﹒９，較上月升４﹒９個百分點，亦高於預期的５１，為自去年９月來首次

呈擴張態勢，反彈力度大於製造業。

不過滬綜指小幅高開，續錄得五個半月新高後，高位獲利回吐壓力顯現，之後更愈跌愈深，

半日收跌１﹒３７％，報３２４０﹒６４點，深成指、創業板指挫１﹒６４％。北向資金轉為流

出，陸股通目前淨流出近６３億元（人民幣．下同）。個股呈普跌態勢，兩市超４０００隻個股

飄綠，兩市半日成交５５５１億元，較上交易日（２日）同時段成交大減一成三。人民銀行繼續

收水，本周共有１６０８０億元１４天期逆回購到期，公開市場本周累計淨回籠７２００億元。

計及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。

行政長官李家超宣布，下周一（６日）起，開放全部出入境口岸，包括羅湖、香園圍╱蓮塘

，落馬洲╱皇崗，沙頭角亦將恢復貨運服務，所有口岸不設人數限制，不需要預約，並取消核檢

要求，市民可以隨時出行。



＊憂房企銷售頹勢與需求不確定性，地產股走弱＊



中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮。光大證券研報稱，１月中

國ＴＯＰ１０╱２０╱５０╱１００房企銷售額同比分別下滑２０％以上，環比亦大幅走弱，百

強房企銷售仍顯疲弱。滬深房地產股早盤下挫，濱江集團（深：００２２４４）跌３﹒９％，京

投發展（滬：６００６８３）跌３﹒８％，中交地產（深：０００７３６）跌３﹒２％，城建發

展（滬：６００２６６）、華發股份（滬：６００３２５）、我愛我家（深：０００５６０）跟

跌約３％。

廈門出台首個地方國際航線補貼措施，惟民航股回調。中國國航（滬：６０１１１１）跌近

２％，華夏航空（深：００２９２８）跌１﹒７％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒５％

，中國東航（滬：６００１１５）、春秋航空（滬：６０１０２１）跟跌１％。



＊外資見撤離，白酒股再跌＊



人民幣中間價回落，外資在連續１７日淨流入Ａ股，今早見流出動向，白酒股走低，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌３﹒７％，五糧液（深：０００８５８）、山西汾酒

（滬：６００８０９）齊跌２﹒４％，水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒２％，瀘州老窖

（深：０００５６８）跌１﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒４％。

中國重新開放程度再邁新台階，最新宣布２月６日零時起全面恢復內地與港澳人員往來，七

天內無外國旅居史無需核酸入境。攜程、同程等平台數據顯示，香港澳門目的地搜索量瞬時大漲

。港澳遊恐再分流國內遊，春節假期後沽壓沉重的旅遊股繼續跌，凱撒旅業

（深：０００７９６）跌３﹒５％，西安旅遊（深：０００６１０）跌２﹒６％，中國中免

（滬：６０１８８８）跌２﹒５％，嶺南控股（深：０００５２４）、眾信旅遊

（深：００２７０７）跌２％。

據香港聯交所周四的資料顯示，巴菲特旗下的投資公司Ｂｅｒｋｓｈｉｒｅ

Ｈａｔｈａｗａｙ於１月２７日減持比亞迪１５５﹒４５萬股比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）Ｈ股，持股比例下降至１２﹒９％。比亞迪Ａ半日挫近３％，報

２９３﹒６５元。（ｃａ）

