《經濟通通訊社３日專訊》Ａ股市場午後跌勢略有舒緩，滬綜指跌１﹒０５％，報
３２５１﹒２２點，滬深３００指數跌１﹒２９％，深成指跌１﹒１９％。上海Ｂ股跌
０﹒９７％，深圳Ｂ股跌０﹒９１％。（ｃａ）
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03/02/2023 13:40
《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒０５％，深成指跌１﹒１９％
《經濟通通訊社３日專訊》Ａ股市場午後跌勢略有舒緩，滬綜指跌１﹒０５％，報
３２５１﹒２２點，滬深３００指數跌１﹒２９％，深成指跌１﹒１９％。上海Ｂ股跌
０﹒９７％，深圳Ｂ股跌０﹒９１％。（ｃａ）
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