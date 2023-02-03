《經濟通通訊社３日專訊》近期持續買入的外資急轉向，今日通過滬股通、深股通流出

４２﹒４６億元（人民幣．下同），結束連續１７日淨流入。滬深股市全日反覆向下，滬綜指小

幅高開後表現反覆，高位獲利回吐壓力顯現，之後更愈跌愈深，午後跌勢略有舒緩，收市跌

０﹒６８％，報３２６３﹒４１點，終止連升兩日。深成指跌０﹒６３％，創業板指跌

０﹒８５％。個股跌多漲少，兩市近３０００股飄綠，兩市成交回落至９１４７億元，按日大減

１０﹒９％。全周計，滬綜指幾乎原地踏步，春節長假回歸首周，僅微跌１點。

人民銀行收水，本周共有１６０８０億元１４天期逆回購到期，累計淨回籠７２００億元。

計及農曆春節假期調休，１月２８日及２９日均為工作日，春節後人行收水累１０６８０億元。

華鑫證券首席策略分析師嚴凱文表示，短周期Ａ股可能會迎來去年１２月底來的第一次寬幅

調整，也是一次新的配置機遇。人民幣匯率２０２３年將迎來相對強勢表現。目前外資已經成為

Ａ股的主要增量資金，此類特徵的總量趨勢高概率貫穿２０２３年上半年。Ａ股盈利底部預期逐

漸清晰，內外邏輯共振驅動下，今年有望迎來Ａ股中期上升趨勢行情。

隨著防疫限制放開，中國服務業新年開門紅，財新１月中國服務業採購經理指數（ＰＭＩ）

五個月來首次升破榮枯線。供給與需求兩端均結束連續四個月的收縮態勢。業界的整體樂觀度升

至近１２年來最高。



＊人工智能聊天機器人熱炒，多隻概念股漲停＊



ＣｈａｔＧＰＴ人工智能聊天機器人熱潮帶動，Ａ股ＡＩＧＣ（ＡＩ Ｇｅｎｅｒａｔｅｄ

Ｃｏｎｔｅｎｔ）概念股持續活躍。嶺南股份（深：００２７１７）、漢王科技

（深：００２３６２）、雲從科技（滬：６８８３２７）齊齊漲停，海天瑞聲

（滬：６８８７８７）大升１０﹒８％，拓爾思（深：３００２２９）升５﹒８％，天璣科技

（深：３００２４５）升４﹒４％。

天風國際分析師郭明錤最新表示，投資人擔憂歌爾股份（深：００２２４１）因

ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ ２品質問題失去訂單後，會對既有訂單與未來新訂單造成影響。然而

，最新的調查指出投資人對此過度悲觀。歌爾股份收市漲停，報２２﹒１２元。



＊憂房企銷售頹勢，地產股走弱＊



中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮，加上恒大全國４５８個樓

盤推行優惠促銷活動，包括大量現房、商鋪和車位等。地產股走弱，華發股份

（滬：６００３２５）急跌３﹒２％，萬業企業（滬：６００６４１）跌１﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）跌逾２％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒３％。

人民幣中間價回落，外資掉頭急轉流出，白酒股震盪走弱，金種子酒（滬：６００１９９）

跌２﹒３％，酒鬼酒（深：０００７９９）跌１﹒５％，五糧液（深：０００８５８）跌

１﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌１﹒７％。

醫美概念股震蕩走低，金發拉比（深：００２７６２）急跌９﹒７％，國際醫學

（深：０００５１６）挫３﹒４％，奧園美谷（深：０００６１５）跌３％，魯商發展

（滬：６００２２３）跌２﹒６％，貝泰妮（深：３００９５７）跌２﹒５％，朗姿股份

（深：００２６１２）跌１﹒５％，信邦製藥（深：００２３９０）跌１﹒２％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ４１４１﹒６３ －０﹒９５

上證綜合指數 ３２６３﹒４１ －０﹒６８ ３７８６﹒００

深證綜合指數 ２１６３﹒２８ －０﹒４２ ５３６０﹒００

上證Ｂ股指數 ２９７﹒７３ －０﹒５１ １﹒４３

深證Ｂ股指數 １２２６﹒６０ －０﹒３８ ０﹒５１

上證１８０指數 ８６６９﹒９０ －１﹒０７

上證３８０指數 ６０１１﹒０５ －０﹒４７

深證成份指數 １２０５４﹒２９ －０﹒６３

中小創新指數 ２４６９﹒３８ ＋０﹒１９

深圳創業板指數 ２５８０﹒１１ －０﹒８５

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