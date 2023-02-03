《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒７２％，報８６１２﹒４４點，上證

３８０指數半日跌１﹒４５％，報５９５１﹒７６點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６４﹒８６億元，賣盤超買盤，

淨流出４４﹒８６億元。

今年首個地方國際航線補貼措施出爐，惟民航股續回調，中國國航（滬：６０１１１１）跌

近２％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌

１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）、吉祥航空（滬：６０３８８５）跌近１％。

中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮，地產股走弱，華發股份

（滬：６００３２５）急跌３％，萬業企業（滬：６００６４１）跌２﹒２％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒１％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒３％。

保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒５％，中國平安

（滬：６０１３１８）跌３﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

