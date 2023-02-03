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AH股新聞

03/02/2023 11:37

《滬股通》上證１８０半日跌１﹒７２％，上證３８０跌１﹒４５％

　　《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數半日跌１﹒７２％，報８６１２﹒４４點，上證
３８０指數半日跌１﹒４５％，報５９５１﹒７６點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５６４﹒８６億元，賣盤超買盤，
淨流出４４﹒８６億元。
　　今年首個地方國際航線補貼措施出爐，惟民航股續回調，中國國航（滬：６０１１１１）跌
近２％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌
１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）、吉祥航空（滬：６０３８８５）跌近１％。
　　中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮，地產股走弱，華發股份
（滬：６００３２５）急跌３％，萬業企業（滬：６００６４１）跌２﹒２％，保利發展
（滬：６０００４８）跌２﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒１％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌１﹒３％。
　　保險股跌幅顯著，中國人壽（滬：６０１６２８）跌１﹒５％，中國平安
（滬：６０１３１８）跌３﹒５％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１﹒８％，中國太保
（滬：６０１６０１）跌１﹒６％，新華保險（滬：６０１３３６）跌１﹒９％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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