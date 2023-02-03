  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

03/02/2023 15:13

《滬股通》上證１８０收跌１﹒０７％，上證３８０跌０﹒４７％

　　《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０７％，報８６６９﹒９點，上證
３８０指數收跌０﹒４７％，報６０１１﹒０５點。
　　鋼鐵股今日大跌，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌２﹒９％，包鋼股份
（滬：６０００１０）跌０﹒５％，鄂爾多斯（滬：６００２９５）跌１﹒４％，撫順特鋼
（滬：６００３９９）跌１﹒１％，南鋼股份（滬：６００２８２）跌０﹒６％，馬鋼股份
（滬：６００８０８）跌０﹒３％，山東鋼鐵（滬：６０００２２）跌０﹒６％，海南礦業
（滬：６０１９６９）跌近１％。
　　今年首個地方國際航線補貼措施出爐，惟民航股續回調，中國國航（滬：６０１１１１）跌
２﹒４％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌
１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌０﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌
０﹒９％。
　　　中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮，地產股走弱，華發股份
（滬：６００３２５）急跌３﹒２％，萬業企業（滬：６００６４１）跌１﹒１％，保利發展
（滬：６０００４８）跌逾２％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，新城控股
（滬：６０１１５５）跌１﹒３％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金