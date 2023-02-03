《經濟通通訊社３日專訊》上證１８０指數今日收跌１﹒０７％，報８６６９﹒９點，上證

３８０指數收跌０﹒４７％，報６０１１﹒０５點。

鋼鐵股今日大跌，寶鋼股份（滬：６０００１９）跌２﹒９％，包鋼股份

（滬：６０００１０）跌０﹒５％，鄂爾多斯（滬：６００２９５）跌１﹒４％，撫順特鋼

（滬：６００３９９）跌１﹒１％，南鋼股份（滬：６００２８２）跌０﹒６％，馬鋼股份

（滬：６００８０８）跌０﹒３％，山東鋼鐵（滬：６０００２２）跌０﹒６％，海南礦業

（滬：６０１９６９）跌近１％。

今年首個地方國際航線補貼措施出爐，惟民航股續回調，中國國航（滬：６０１１１１）跌

２﹒４％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒５％，中國東航（滬：６００１１５）跌

１﹒１％，春秋航空（滬：６０１０２１）跌０﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌

０﹒９％。

中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮，地產股走弱，華發股份

（滬：６００３２５）急跌３﹒２％，萬業企業（滬：６００６４１）跌１﹒１％，保利發展

（滬：６０００４８）跌逾２％，金地集團（滬：６００３８３）跌２﹒４％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌１﹒３％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

