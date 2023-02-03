《經濟通通訊社３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５５２﹒１億元，賣盤超買盤，淨流出３２﹒１億元。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４２﹒４６億元，結束連續１７日淨流入。
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03/02/2023 15:13
《滬股通》滬股通全日流出３２億元，外資淨流出逾４２億元
《經濟通通訊社３日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日
額度餘５５２﹒１億元，賣盤超買盤，淨流出３２﹒１億元。
外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４２﹒４６億元，結束連續１７日淨流入。
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