《經濟通通訊社３日專訊》深證成指半日跌１﹒６４％，報１１９３１﹒７８點，深證中小

創新指數半日跌１﹒１５％，報２４３６﹒３８點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３６﹒３９億元，賣盤超買盤，

淨流出１６﹒３９億元。

香港與內地２月６日起全面通關，取消核酸檢測要求。攜程、同程等平台數據顯示，香港澳

門目的地搜索量瞬時大漲。港澳遊恐再分流國內遊，春節假期後沽壓沉重的旅遊股繼續跌，凱撒

旅業（深：０００７９６）急跌３﹒５％，西安旅遊（深：０００６１０）跌２﹒６％，嶺南控

股（深：０００５２４）、眾信旅遊（深：００２７０７）跌約２％。

人民幣中間價回落，外資在連續１７日淨流入Ａ股，今早見流出動向，半日透過陸股通流走

近６３億元人民幣。白酒股今早走低，瀘州老窖（深：０００５６８）挫１﹒７％，酒鬼酒

（深：０００７９９）跌３﹒７％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒４％，百潤股份

（深：００２５６８）跌１﹒２％。

新能源車概念股走低，寧德時代（深：３００７５０）跌２﹒８％，比亞迪

（深：００２５９４）挫近３％，匯川技術（深：３００１２４）跌１﹒４％，陽光電源

（深：３００２７４）跌２﹒２％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌２﹒２％，長安汽車

（深：０００６２５）跌３﹒３％，天齊鋰業（深：００２４６６）跌３﹒１％，恩捷股份

（深：００２８１２）跌２﹒１％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

