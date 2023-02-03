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AH股新聞

03/02/2023 15:13

《深股通》深成指收跌０﹒６３％，中小創新指升０﹒１９％

　　《經濟通通訊社３日專訊》深證成指今日收跌０﹒６３％，報１２０５４﹒２９點，深證中
小創新指數收升０﹒１９％，報２４６９﹒３８點。
　　江蘇省政府印發數字人民幣試點工作方案，當中提到，將探索在數字人民幣在商品房預售資
金監管等應用。數字貨幣股拉升，紫光國微（深：００２０４９）升０﹒２％，電科網安
（深：００２２６８）升２﹒１％，廣電運通（深：００２１５２）升２﹒９％，軟通動力
（深：３０１２３６）升３﹒５％，潤和軟件（深：３００３３９）升４﹒２％。
　　香港與內地２月６日起全面通關，取消核酸檢測要求。攜程、同程等平台數據顯示，香港澳
門目的地搜索量瞬時大漲。港澳遊恐再分流國內遊，春節假期後沽壓沉重的旅遊股繼續跌，凱撒
旅業（深：０００７９６）急跌３﹒２％，西安旅遊（深：０００６１０）跌２﹒８％，嶺南控
股（深：０００５２４）跌０﹒９％。
　　人民幣中間價回落，外資在連續１７日淨流入Ａ股，今早見流出動向，全日透過陸股通流走
逾４２億元人民幣。白酒股走低，瀘州老窖（深：０００５６８）挫１﹒６％，酒鬼酒
（深：０００７９９）跌１﹒５％，五糧液（深：０００８５８）跌１﹒２％。
　　深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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