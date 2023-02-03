《經濟通通訊社３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日

額度餘５０８﹒３億元，用１１﹒７億元或２﹒３％。

外資今日過滬股通、深股通（統稱陸股通）流出４２﹒４６億元，結束連續１７日淨流入。

（ｄｗ）

