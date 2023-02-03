《經濟通通訊社３日專訊》人民幣中間價回落，外資在連續１７日淨流入Ａ股，今早見流出
動向，目前透過陸股通流走近２７億元人民幣。白酒股今早走低，瀘州老窖
（深：０００５６８）挫３﹒９％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌３﹒１％，酒鬼酒
（深：０００７９９）跌２﹒６％，五糧液（深：０００８５８）跌２﹒４％，水井坊
（滬：６００７７９）跌２﹒３％，貴州茅台（滬：６００５１９）跌１﹒８％，百潤股份
（深：００２５６８）跌１﹒６％，古井貢酒（深：０００５９６）跌１﹒５％，舍得酒業
（滬：６００７０２）跌１﹒２％，洋河股份（深：００２３０４）跌１﹒１％，今世緣
（滬：６０３３６９）跌０﹒９％。
中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７３８２，較上個交易日跌２５２點子，
止步四連漲；上個交易日報６﹒７１３０，創２０２２年７月１１日以來近七個月新高。
長城證券研報分析稱，目前白酒板塊已從底部反彈４０％以上。本輪行情由情緒和預期引導
，當前行業基本面存在一定壓力累積，從報告質量上看酒企２０２２年增長質量整體有所下滑。
白酒規上企業數量減幅大幅降低，或顯示行業競正在進入新階段，頭部名酒與區域龍頭將面臨更
多直接競爭。（ｊｔ）
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