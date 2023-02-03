《經濟通通訊社３日專訊》中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮

，地產股走弱，華發股份（滬：６００３２５）急跌２﹒７％，格力地產（滬：６００１８５）

跌１﹒９％，萬業企業（滬：６００６４１）跌１﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌

１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）、上海臨港（滬：６００８４８）、招商蛇口

（深：００１９７９）、新湖中寶（滬：６００２０８）等跟跌約１％。

光大證券研報稱，１月中國ＴＯＰ１０╱２０╱５０╱１００房企銷售額同比分別下滑

２０％以上，環比亦大幅走弱，百強房企銷售仍顯疲弱。

國泰君安報告則指出，２０２３年１月中國ＴＯＰ５０房企實現銷售金額２３８８億元人民

幣，同比下降２５﹒２％。其中民企同比下降４５﹒９％，國企同比增長２３﹒４％，央企同比

下降５﹒６％。該券商稱，需求復甦的不確定性依然是當前最主要矛盾，市場對於真實成交情況

依然較為關注；在需求的不確定性中，依然出現了一定程度的改善，但是幅度偏弱。（ｊｔ）

