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AH股新聞

03/02/2023 10:45

《Ａ股焦點》市場憂慮房企銷售頹勢與需求不確定性，地產股走弱

　　《經濟通通訊社３日專訊》中國房企開年銷售弱勢以及地產需求不確定性令投資者感到憂慮
，地產股走弱，華發股份（滬：６００３２５）急跌２﹒７％，格力地產（滬：６００１８５）
跌１﹒９％，萬業企業（滬：６００６４１）跌１﹒６％，保利發展（滬：６０００４８）跌
１﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）跌１﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）跌
１﹒２％，新城控股（滬：６０１１５５）、上海臨港（滬：６００８４８）、招商蛇口
（深：００１９７９）、新湖中寶（滬：６００２０８）等跟跌約１％。
　　光大證券研報稱，１月中國ＴＯＰ１０╱２０╱５０╱１００房企銷售額同比分別下滑
２０％以上，環比亦大幅走弱，百強房企銷售仍顯疲弱。
　　國泰君安報告則指出，２０２３年１月中國ＴＯＰ５０房企實現銷售金額２３８８億元人民
幣，同比下降２５﹒２％。其中民企同比下降４５﹒９％，國企同比增長２３﹒４％，央企同比
下降５﹒６％。該券商稱，需求復甦的不確定性依然是當前最主要矛盾，市場對於真實成交情況
依然較為關注；在需求的不確定性中，依然出現了一定程度的改善，但是幅度偏弱。（ｊｔ）

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