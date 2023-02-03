《經濟通通訊社３日專訊》今年首個地方國際航線補貼措施出爐。２月１日，廈門市人民政
府辦公廳印發促進國際航空客運高質量發展若干措施的通知。《措施》中提及廈門市支持開通亞
洲客運定期航線、開通洲際客運定期航線、開通國際客運非定期航線，支持重點國際客運定期航
線以及旅行社開展國際及地區旅遊業務，並對上述支持開通的航線和旅遊業務等進行運營年度補
貼。
補貼方面，對於從廈門出入境直達亞洲新開通的定期航線，按不同航程每班給予６萬元（人
民幣．下同）至１２萬元補貼，單條航線年度補貼上限為１０００萬元。對於新開洲際定期航線
，按不同航程每班給予８２萬元至１０６萬元補貼，航線運營年度補貼上限為１﹒１億元，自航
線開通之日起補貼期限為３年。對此前開通的洲際航線補貼，按新開洲際航線補貼標准的５０％
計算，單條航線年度補貼上限３０００萬元。
惟民航股續回調，中國國航（滬：６０１１１１）跌１﹒６％，華夏航空
（深：００２９２８）跌１﹒４％，南方航空（滬：６０００２９）跌１﹒４％，中國東航
（滬：６００１１５）跌１﹒３％，春秋航空（滬：６０１０２１）、吉祥航空
（滬：６０３８８５）跌近１％。（ｊｔ）
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