《經濟通通訊社３日專訊》隨著疫情防控措施優化和新冠感染人數達峰後回落，１月服務業

景氣度明顯好轉，為去年９月來首次呈擴張態勢，反彈力度大於製造業。今日公布的２０２３年

１月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５２﹒９，高於２０２２年１２月

４﹒９個百分點。

此前公布的２０２３年１月財新中國製造業ＰＭＩ上升０﹒２個百分點至４９﹒２，連續第

六個月處於收縮區間。兩大行業景氣度抬升，拉動當月財新中國綜合ＰＭＩ上升２﹒８個百分點

至５１﹒１，同樣為２０２２年９月來首次高於榮枯線。

這一走勢與國家統計局一致。此前國家統計局公布的２０２３年１月製造業、服務業ＰＭＩ

分別回升３﹒１個、１４﹒６個百分點至５０﹒１、５４﹒０，帶動綜合ＰＭＩ走高１０﹒３個

百分點至５２﹒９，均重回擴張區間。



＊服務業供需恢復擴張，就業仍處收縮區間＊



從分項數據看，防疫措施優化後，服務業供需恢復擴張，生產經營指數、新訂單指數均為近

五個月來首次高於臨界點，不過反彈幅度不及２０２２年二季度上海疫情解封後。在２０２２年

底小幅收縮後，新出口訂單指數重新升至榮枯線以上，為２０２１年４月以來最高。據受訪企業

反映，旅行限制等防疫措施放寬，助推新出口業務恢復增長。

盡管服務業供需回暖，就業市場卻仍呈收縮態勢，１月服務業就業指數連續三個月位於榮枯

線以下，但降幅收窄。部分企業為控制成本而壓縮用工，同時也有員工因疫情而無法到崗。由於

銷售增長疊加部分人員無法到崗，當月積壓業務量指數創２０２２年６月以來新高。

原料、用工、燃料等成本繼續上揚，推動服務業原材料購進價格指數在擴張區間略有上升；

出廠價格指數也在擴張區間微升。受訪企業表示，加價是為了轉移成本上漲壓力，但為保持競爭

力，服務業企業整體定價能力受限。



＊經濟修復更多由防疫限制取消帶動，與疫情前仍有距離＊



防疫政策優化後，服務業市場信心持續回升，１月經營活動預期指數創２０１１年３月以來

新高。企業普遍認為，隨著經濟逐漸恢復正常，市況和顧客需求將會強勁反彈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年底防疫措施優化以來，感染人數快速達峰後回

落，服務業景氣度先於製造業回升，但就業的恢復仍需時日。此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟

、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費

、拉動內需則是重要抓手。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能

出現的下一波疫情衝擊，疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。

分析指，從當前情況看，經濟修復剛剛起步，更多是由防疫限制取消帶動的，比如消費改善

更多由居民活動半徑擴大帶動的餐飲、旅游消費開始向常態回歸，但與疫情前相比仍有較大距離

，以房地產、汽車為代表的商品消費改善也並不明顯。在這種情況下，政策能否快速落地、能否

通過市場化改革暢通國民經濟循環，對中國經濟的可持續修復至關重要。（ｄｗ）

