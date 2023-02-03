【ＦＯＣＵＳ】當暮色降臨，再鼎沸的笙歌都終將沉寂。三大科技巨擘蘋果（Ａｐｐｌｅ）

、谷歌（Ａｌｐｈａｂｅｔ）、亞馬遜（Ａｍａｚｏｎ）周四（２日）揭盅去年第四季業績，全

數光環隕落。業績會上的關鍵字有二，「成本」和「ＡＩ」。



＊蘋果營收６年首縮水，谷歌廣告跌＊



音樂結束了嗎？在這一刻，恐怕是的。全球市值一哥蘋果公布，第四季營收１１７１﹒５億

美元，按年降５﹒５％，為２０１６年以來首次見負；受強勢美元、中國供應鏈中斷、整體宏觀

經濟環境三因素拖累，ｉＰｈｏｎｅ收入別按年跌逾８％，同為過去兩年來首見。

再看近日遭ＣｈａｔＧＰＴ狙擊的谷歌母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ，第四季營收７６０﹒５億

美元，按年升１％，為公司史上第三慢；其中，「現金牛」廣告收入按年降３﹒６％，跌幅僅次

２０２０年第二季的８％，ＹｏｕＴｕｂｅ收入更連續兩季縮水，按年跌７﹒８％。

至於市值排名全球第五的亞馬遜，第四季營收１４９２億美元，按年升９％，亦為公司史上

第三慢；更顯寒意的是２０２２年虧損２７億美元，為２０１４年以來首次。



＊回歸關注成本，矽谷勢變「腦谷」＊



大流行初期推動的需求海嘯不再，疊加廉價資金環境徹底逆轉，以光鮮、慷慨著稱的科技巨

無霸們，回歸關注成本。就在上個月，亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ相繼宣布擬裁員 １﹒８萬、

１﹒２萬人，分別約佔員工總數５％、６％。即使是將裁員稱為最後手段的蘋果，首席執行官庫

克亦稱，將非常嚴格管理成本，減少某些領域的招聘。

去年１１月即宣布裁員１﹒１萬人的Ｍｅｔａ，首席執行官扎克伯格繼呼籲員工「回歸鬥志

昂揚的文化」後，周三再喊出讓２０２３年成為「效率年」、「實施更嚴格成本控制」。

科技巨頭面對的勁敵，除了經濟放緩、利息高企、競爭者眾，更有一個愈來愈具威脅的無形

對手－－ＡＩ。深知其苦的首推谷歌，首席執行官 Ｓｕｎｄａｒ Ｐｉｃｈａｉ昨日於業績會

就透露，計劃很快推出帶有搜索功能的ＬａＭＤＡ聊天機器人語言模型。庫克同日指，ＡＩ是蘋

果的主要關注點，其最終將影響人們擁有的「每一種產品和服務」。

當矽谷人紛紛將「Ｓｉｌｉｃｏｎ Ｖａｌｌｅｙ」改稱為「Ｃｅｒｅｂｒａｌ

Ｖａｌｌｅｙ（Ｃｅｒｅｂｒａｌ有關大腦）」、「Ｂａｙｅｓ Ｖａｌｌｅｙ（Ｂａｙｅｓ有

關條件機率）」，舊黃金時代結束，更美好新世界在前？

