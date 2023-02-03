《經濟通通訊社３日專訊》據內地媒體報道，恒大集團（０３３３３）主席許家印周四（２

日）主持恒大集團營銷會議，提及要做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務

。

報道指，周五（３日）恒大於多個渠道發布了樓盤促銷廣告，涉及樓盤共計４５８個樓盤，

涵蓋住宅、商舖和車位等。（ｃａ）

