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AH股新聞

03/02/2023 11:19

【恒大困局】許家印昨主持營銷會議，提及恢復銷售並下發考核任務

　　《經濟通通訊社３日專訊》據內地媒體報道，恒大集團（０３３３３）主席許家印周四（２
日）主持恒大集團營銷會議，提及要做好項目推廣工作，恢復公司項目銷售，並要下發考核任務

　　報道指，周五（３日）恒大於多個渠道發布了樓盤促銷廣告，涉及樓盤共計４５８個樓盤，
涵蓋住宅、商舖和車位等。（ｃａ）

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