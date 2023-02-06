《經濟通通訊社６日專訊》美銀證券發表研究報告，績後上調中國中免（０１８８０）

（滬：６０１８８８）Ａ股目標價３﹒４％，由２３５元（人民幣．下同）升至２４３元，重申

「買入」評級。

該行指出，公司去年收入及純利分別按年下跌２０％、４８％，均遜該行及市場預期，歸因

於去年底海南爆發疫情，當地人流受限，以及線上銷售及推廣開支增加。

不過，該行亦相信，去年１０月開幕的海口國際免稅城或有助推動公司在海南的市佔率，並

推動業務增長。在南韓仁川免稅業務競投方面，公司則被認為未能中標，由於當地重視經驗。

該行相信，內地經濟重啟，會支持海南業務銷售及利潤復甦，因此重申公司「買入」投資評

級。不過，由於上季遜預期的利潤表現，該行下調公司２０２３、２４年盈利預測９％、１４％

，但同時上調估值倍數，由２５倍升至３０倍，以及映盈利復甦的前景。（ｒｈ）



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