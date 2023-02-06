《經濟通通訊６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



專項債早發快發，力促投資「開局即衝刺」

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近日，多地迅速掀起新一輪重大項目開工建設潮。作為穩投資、穩增長重要工具，今年１月，新

增專項債發行繼續前置，發行規模超過去年１月水平。



審核註冊持續優化，提升市場獲得感

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中證監日前召開的２０２３年系統工作會議提出，要全力以赴抓好全面實行股票發行註冊制改革

。集全系統之力推動這項關乎資本市場全局的重大改革平穩落地。



各地聚焦製造業多維發力

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全面落實各項稅費優惠政策、實施數字賦能行動、以大項目集聚增長動力??近期，多地發布地

方「一號文件」，鉚足幹勁促經濟。其中，聚焦製造業推動實體經濟高質量發展成為地方共識。





《上海證券報》



全面註冊制將給市場帶來三方面變化

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專家預期，全面註冊制將給市場帶來三方面積極變化，一是資本市場服務實體經濟和科技創新的

功能將更好發揮；二是市場交易、退市等關鍵制度創新將進一步深化；三是優勝劣汰的市場生態

特徵將更加凸顯。



春節後復工復產加快推進

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春節假期過後，復工復產加快推進，勞動力市場用工旺、政策支持力度大、先行指標企穩回升等

多個方面都表明，工業經濟向好跡象明顯。



多個國家高新區發力穩增長

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春節以來，多個國家高新區著力抓重大項目建設、抓創新驅動發展、抓產業集群能級提升??推

出一系列有含金量的新舉措助力一季度經濟「開門紅」。





《證券時報》



兔年開局消費火爆，後勁十足提振信心

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剛剛過去的兔年春節長假，升騰煙火氣，舉國春意濃，巨大消費需求得以集中釋放，餐飲、旅遊

、購物、休閒等行業一派繁榮景象。至元宵節國內消費市場依然持續火爆，活力滿滿背後彰顯消

費復甦後勁十足。



多地聚焦數字經濟發展推動數實融合

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近段時間，國內多地政府工作報告和「新年第一會」紛紛聚焦數字經濟發展，在明確發展目標的

同時，也對數字經濟相關工作做出部署。專家表示，政府應加強統籌規劃，為數字科技成果轉化

創造更有利條件。



全市場註冊制「水到渠成」，退市企業將顯著增加

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經過４年試點後，在各方期盼中，Ａ股市場正式迎來全面註冊制時代。北京大學光華管理學院院

長劉俏指出，在全面註冊制的大背景下，上市供給增加，退市難度會降下來，預計退市企業數量

會顯著增加。（ｌｃ）

