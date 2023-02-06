《神州經脈》一個「流浪氣球」擾亂中美關係，美國國務卿布林肯推遲訪華，加上美國就業

數據意外強勁支持美聯儲加息決定，北上資金連續第二日流出，滬深股市亦是連續第二日下跌，

滬綜指收跌０﹒７６％，報３２３８﹒７點，深成指跌１﹒１８％，創業板指挫１﹒４％。

陸股通繼上周五（３日）單日淨流出４２﹒４６億元（人民幣．下同），時隔１７個交易日

之後重見流出，而今日再淨流出５﹒４３億元。兩市全日成交８７４７億元，按日減少４﹒４％

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國軍方上周六（４日）下午，用導彈擊落在大西洋上空的中國高空氣球。兩國關係再次

陷入緊張，在白宮宣布國務卿布林肯推遲訪華的決定後，據外電引述知情人士最新透露，拜登政

府擬再考慮推遲，甚至取消國務卿布林肯即將進行的北京之行。中國外交部副部長謝鋒５日向美

國駐華使館負責人提出嚴正交涉。謝鋒強調，中國民用無人飛艇誤入美領空完全是由不可抗力導

致的意外、偶發事件。但美方置若罔聞，執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應

過度。外交部今日在例行記者會上稱，此次飛艇誤入美國領空，考驗的是美方對穩定和改善中美

關係的誠意以及處理危機的方式。此外，針對在拉丁美洲上空漂浮的其他氣球，外交部確認，氣

球屬於中國的民用無人飛艇，作氣象觀測用途，因氣候原因嚴重偏離航道，誤入南美及加勒比地

區。被問到中方會否有其他無人飛艇失控飄走，以及涉事無人飛艇是來自哪家公司，外交部稱沒

有可以提供的消息。



２﹒ 日本據報最快在春季，啟動針對尖端半導體技術的出口管制。據《共同社》報道，為防止

尖端半導體技術被轉為軍用，日本政府基本決定將實施出口管制。當局將向企業等公開收集意見

，預期將於短期內公布相關法規修正案，並最快春季開始實施管制。報道還稱，新法規不會特別

點名中國，以減少中方採取報復措施的風險。此外，中國商務部部長王文濤應約與澳洲貿易部長

法瑞爾（Ｄｏｎ Ｆａｒｒｅｌｌ）今日（６日）舉行視頻會談。王文濤表示，中國愿與澳方重

啟經貿交流機制，拓展在氣變、新能源等新興領域的合作空間，並邀請法瑞爾在合適的時間訪華

。法瑞爾亦已同意近期在北京於王文濤進行面對面會談，意味澳洲與中國關係穩定又一重要的步

伐。



３﹒ 內地今日起，恢復２０個試點的出境旅行團和自由行套票業務。暫停了近三年的出境團隊

遊將重啟。首個中國出境遊旅行團今早８時許抵達泰國曼谷，泰國旅遊局局長育他薩、中國駐泰

國大使館代辦楊欣等接機。在線旅遊網站攜程公布的最新數據顯示，春節過後一周，出境團隊遊

和「機票＋酒店」打包產品的預訂量，環比假期一周增長超３倍。截至２月６日，攜程共上線近

１２００條出境團隊及「機票＋酒店」打包產品，覆蓋泰國、新加坡、印度尼西亞、瑞士等１６

個國家、香港及澳門。



４﹒ 國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在發表的報告中指出，中國的房地產市場正面臨尚未解決的

危機，儘管當局出台政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處於下滑，「亟需的開發商重組仍進

展較慢」，政府需要採取更多行動來支持該行業。不過，此番言論，引發ＩＭＦ內部及北京當局

的異議。ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫在與該機構政策顧問白雪飛聯合發布的聲明中稱，中

國房地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示「誇大市場中存在的困難並非

合適之舉。」中國官員也對ＩＭＦ有關２０２３年經濟增長的預測表示質疑，稱其「過於悲觀」

。中國當局預計將在下個月全國大人會議上宣布今年的增長目標。此外，中指研究院今日發布數

據，中國１月樓市受春節假期影響明顯，成交量同環比均降。一線城市成交量環比降１４﹒１％

，同比降２９﹒５％；二三線整體環比均降超４０％，同比則分別降超過三成及一成。



５﹒ Ｗｉｎｄ數據顯示，１月地方債發行６４３４﹒９３億元，其中新增專項債發行

４９１１﹒８４億元，規模超過去年１月水平。信達證券首席宏觀分析師解運亮預計，今年專項

債可能集中在上半年發行。二季度有可能是發債高峰，並多在三季度形成實物工作量。天風證券

首席固收分析師孫彬彬預計，今年新增專項債總額度近４萬億元。



６﹒ 據內媒報道，銀保監辦公廳近日向各保險公司、保險保障基金公司下發通知，調整對保險

保障基金的基準繳納費率，其中人壽保險、長期健康保險、年金保險按照業務收入的０﹒３％繳

納，較以往的０﹒１５％增加一倍；財產保險、短期健康保險、意外傷害保險按照業務收入的

０﹒８％繳納，和以往持平；投資連結保險按照業務收入的０﹒０５％繳納。



７﹒ 中國人保旗下財險業務黨委辦公室日前向員工下發六條「禁酒令」，包括嚴禁在內部公務

活動期間飲酒、嚴禁違規使用公款宴請和飲酒、嚴禁酒後駕車等等，但有一條禁令則被認為太過

苛刻，通知稱嚴禁在工作日（含上班時間、下班時間）和其他工作時間飲酒。對違法上述「禁酒

令」的，公司將依規進行處分、問責。人保方面對此表示，上述文件屬實，但是一份內部文件，

不予解讀，以公開文件為主。消息一度引發Ａ股白酒股震動，不過有業內人士表示，央企和國企

一直有「禁酒令」的相關要求，此次是個別公司要求，對行業預計不會有太大影響。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅低開５９０點子失守６﹒８０關，其後一度

跌至６﹒８０７７，午後跌幅稍為收窄，收盤報６﹒７８３２，較上個交易日４時３０分收盤價

跌３６７點子，連跌兩個交易日，且創１月６日以來１個月新低。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）

現回升１８８點子，報６﹒７８７５。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報

６﹒７７３７，較上個交易日跌３５５點子，二連貶，創１月１１日以來近１個月新低；上個交

易日報６﹒７３８２。（ｄｗ）

