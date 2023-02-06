《經濟通通訊社６日專訊》國務院總理李克強主持召開國務院第八次全體會議，討論擬提請

十四屆全國人大一次會議審議的政府工作報告，決定將《政府工作報告（徵求意見稿）》發往各

省（區、市）和中央國家機關有關部門、單位徵求意見。李克強表示，當前外部環境不確定性加

大，國內穩增長穩就業等任務艱巨，一些結構性矛盾顯現，發展仍面臨諸多困難挑戰。

李克強說，隨著穩經濟一攬子政策措施持續發揮效應和優化調整疫情防控措施的落實，當前

經濟運行正在回升。各部門要貫徹黨中央、國務院部署，恪盡職守，繼續抓好當前經濟社會發展

工作，鞏固和拓展經濟運行回升態勢。



＊去年經過艱辛努力，穩住經濟大盤＊



李克強指出，過去一年，面對極其複雜嚴峻的國際國內環境，疫情等多重超預期因素對經濟

運行帶來嚴重衝擊，果斷應對，靠前實施既定政策舉措，持續推進供給側結構性改革，及時出台

穩經濟一攬子政策和接續措施，針對企業特別是中小微企業、個體工商戶經營困難加大幫扶力度

，針對有效需求不足的突出矛盾多措並舉擴投資促消費穩外貿，針對就業壓力凸顯強化穩崗擴就

業政策支持，針對輸入性通脹壓力以糧食和能源為重點做好保供穩價。經過艱辛努力，穩住了經

濟大盤，全年城鎮新增就業１２００多萬人、年末城鎮調查失業率降到５﹒５％，居民消費價格

漲幅只有２％，貨物進出口增長７﹒７％，國際收支基本平衡，經濟運行保持在合理區間。

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