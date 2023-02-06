《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行行長易綱４日在北京城市副中心打造國家級綠色交易所

啟動儀式上表示，人行將支持北京市綠色金融改革創新，建設面向全球的國家級綠色交易市場。

中國碳市場前景廣闊，特別是全國自願減排交易市場具有很大潛力。人行將支持北京綠色交易所

發展國家核證自願減排量（ＣＣＥＲ）交易，創新更多碳金融產品，更好服務碳市場參與主體，

推動降低綠色溢價。

截至２０２２年末，北京市本外幣綠色貸款餘額１﹒５萬億元（人民幣．下同）；非金融企

業累計發行綠色債券超１９００億元，規模居全國首位。

易綱指出，排碳具有外部性，排碳企業和用戶沒有為排出的碳付出應有成本，所以對社會有

負的外部性，排碳多的單位是以自己的低成本實現盈利，但對整個社會和公眾造成了負的外部性

。未來綠色交易所（綠交所）就是要逐步把負外部性內部化，使碳定價逐步接近其社會成本，誰

排碳誰承擔成本。同時通過強化信息披露要求，讓社會知道是誰排的碳，接受社會公眾監督，這

是綠色轉型的一個重要方面。



＊綠色能源成本下降快，推動綠色轉型意義重大＊



易綱表示，綠色能源、綠色生產生活方式相關技術發展很快，成本降得很快，但總體而言目

前綠色能源的成本依然比傳統能源高一點，高出的部分就是綠色溢價。綠色金融、綠色技術等要

逐步把綠色溢價降下來，使企業、家庭願意選擇用綠色能源。所以，啟動綠交所推動綠色轉型，

雖然工作很複雜但意義重大。

２０２１年，人民銀行推出了碳減排支持工具，按照市場化原則，為清潔能源、節能環保和

碳減排技術三個領域內的企業提供優惠利率貸款。目前，碳減排支持工具發放再貸款超３０００

億元，支持商業銀行發放碳減排貸款５１００多億元，２０２２年帶動碳減排超１億噸二氧化碳

當量。（ｅｗ）

