《經濟通通訊社６日專訊》工信部等八部門組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工

作，試點期為２０２３－２０２５年。主要目標為，車輛電動化水平大幅提高，試點領域新增及

更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領

域力爭達到８０％。新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（標準車）比例

力爭達到１：１。

通知要求，充換電服務體系保障有力。建成適度超前、布局均衡、智能高效的充換電基礎設

施體系，服務保障能力顯著提升，新增公共充電樁（標準樁）與公共領域新能源汽車推廣數量（

標準車）比例力爭達到１：１，高速公路服務區充電設施車位佔比預期不低於小型停車位的

１０％，形成一批典型的綜合能源服務示範站。



＊研究出台運營補貼、通行路權等支持政策＊



通知還指出，完善政策支撐體系，鼓勵試點城市加大財政支持力度，因地制宜研究出台運營

補貼、通行路權、用電優惠、低╱零碳排放區等支持政策，探索建立適應新技術新模式發展的政

策體系。建立健全新能源汽車和基礎設施安全運行監測體系，提升安全運行水平。探索制定綜合

能源服務站、二手車流通等相關標準和技術規範。

此外，建立健全適應新能源汽車創新發展的智能交通系統、綠色能源供給系統、新型信息通

信網絡體系，實現新能源汽車與電網高效互動，與交通、通信等領域融合發展。智能有序充電、

大功率充電、快速換電等新技術應用有效擴大，車網融合等新技術得到充分驗證。（ｅｗ）





