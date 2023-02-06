《經濟通通訊社６日專訊》銀保監表示，將深入整頓地方中小銀行互聯網存款和異地存款業

務，嚴肅查處高息攬存、違法違規吸收異地存款等行為（包括互聯網渠道）。

截至２０２２年末，銀行業金融機構總資產３７９﹒４萬億元（人民幣．下同），保險公司

總資產２７﹒１萬億元，保險資金運用餘額２５﹒１萬億元。



＊深入整頓地方中小銀行互聯網存款和異地存款業務＊



銀保監表示，經前期監管排查，目前地方中小銀行存款業務以本地為主，異地存款佔各項存

款比例很低，負債穩定性增強，機構本地化經營趨勢更加明顯。地方中小銀行應堅守服務當地、

服務「三農」、服務小微企業的定位，堅持資金源於當地、用於當地的原則，嚴格按照監管要求

規範互聯網存款業務，嚴禁吸收異地大額個人存款。

銀保監將繼續深入整頓地方中小銀行互聯網存款和異地存款業務，嚴肅查處高息攬存、違法

違規吸收異地存款等行為（包括互聯網渠道）。各級監管部門要高度關注轄內中小銀行存款業務

變化，加大監管檢查力度，採取強有力監管措施，堅決糾正地方中小銀行存款業務中的違規行為

，保護金融消費者合法權益。

銀保監提醒金融消費者，辦理存款業務時增強風險防範意識，關注業務渠道是否合法、利率

水平是否合理等因素，不要隨意委托他人辦理存款業務，也不要被高息所誘惑，守護好自己的「

錢袋子」。



＊覆蓋新市民金融產品超３萬個＊



銀保監最新數據顯示，目前覆蓋新市民金融產品超過３萬個。針對新市民在創業、就業、住

房、教育、醫療、養老等重點領域的金融需求，鼓勵引導銀行保險機構積極做好與現有支持政策

的銜接，結合地方實際，加強產品和服務創新，高質量擴大金融供給，提升金融服務的均等性和

便利度。

根據新市民特點，銀保監會推動銀行保險機構豐富金融產品，加強對本地區新市民創業人員

的金融服務；推動保險機構發展雇主責任險、建築工人意外險、家政雇傭責任險等產品，加強對

新市民的保險保障。推動銀行保險機構聚焦新市民住房安居、消費、創業等主要金融需求，強化

新市民金融服務



＊２０２２年銀行業總資產增長１０％ 險資運用餘額增９﹒１％＊



數據顯示，２０２２年末銀行業金融機構總資產３７９﹒４萬億元，同比增長１０％。保險

公司總資產２７﹒１萬億元，同比增長９﹒１％。保險資金運用餘額２５﹒１萬億元，同比增長

９﹒１％。２０２２年全年，人民幣貸款新增２１﹒３萬億元，同比多增１﹒３６萬億元，增速

為１１﹒１％，銀行保險新增債券投資超過１１萬億元。

保障和支持民生方面，２０２２年，保障性安居工程貸款６﹒３萬億元。積極支持就業創業

，創業擔保貸款餘額同比增長１３﹒１％。引導信貸資金持續投入教育領域，教育行業貸款餘額

同比增長１５﹒１％，個人助學貸款同比增長２２﹒１％。商業養老年金原保險保費收入６１７

億元，專屬商業養老保險累計保單件數３３﹒９萬件。

銀保監指出，２０２３年將把支持恢復和擴大消費擺在優先位置，做好對投資的融資保障，

支持社會領域加快補短板。不斷優化進出口貿易金融服務，大力發展普惠金融，全面推進鄉村振

興，全力支持經濟運行整體好轉。（ｅｗ）

