《經濟通通訊社６日專訊》針對關於建議將不孕不育治療納入免費醫療的提案，國家醫保局

近日答覆，將逐步把適宜的分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保基金支付範圍，並鼓勵中醫醫

院開設優生優育門診，提供不孕不育診療服務。

國家醫保局表示，醫保部門始終高度重視人口問題，目前已將符合條件的生育支持藥物，如

溴隱亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵藥品納入醫保支付範圍，提升部分患者的用藥保障水平。

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