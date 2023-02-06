《經濟通通訊社６日專訊》深圳八部門聯合印發《關於進一步支持中小微企業紓困及高質量

發展的若干措施》，當中提出對中小微企業實施稅收優惠、延期還本付息、降低融資貸款成本等

２０條措施，幫助中小微企業應對當前面臨困難，促進企業高質量發展。



＊實施延期還本付息，降低融資貸款成本＊



文件提出，落實中小微企業稅收優惠政策。今年對月銷售額１０萬元以下的增值稅小規模納

稅人免征增值稅，對小規模納稅人適用３％徵收率的應稅銷售收入減按１％徵收率徵收。自

２０２２年至２０２４年，對符合條件的小型微利企業年應納稅所得額超過１００萬元（人民幣

．下同）但不超過３００萬元的部分，減按２５％計入應納稅所得額，按２０％的稅率繳納企業

所得稅。

降低企業用房成本。在全市建設不少於２０００萬平方米「工業上樓」廠房空間，平均租金

價格不高於３５元╱月╱平方米，為企業提供優質、經濟、定制化的工業廠房，穩定中小微企業

生產、研發用房預期。

對小微企業貸款實施延期還本付息。對於去年第四季度到期的、因疫情影響暫時遇困的小微

企業貸款，鼓勵銀行業金融機構與借款人按市場化原則共同協商延期還本付息，最長可延至今年

６月３０日。建立中小微企業隨意抽貸、壓貸、斷貸協調機制，保障中小微企業持續經營。

降低企業融資貸款成本。中小微企業銀行貸款風險補償資金池對各商業銀行在今年１月１日

至３月３１日新增貸款的風險損失補償比例提高３０個百分點，補償比例最高為８０％。對今年

１－３月從深圳轄內商業銀行首次獲得貸款的企業，給予２％的貼息補助，單戶企業貼息金額最

高２０萬元，貼息期限不超過６個月。



＊有效擴大市場需求＊



此外有效擴大市場需求，擴大消費刺激中小微企業市場需求。鼓勵各區發放多種形式消費補

貼及組織各類消費活動，持續推動消費復甦。將政府採購工程面向中小企業的預留份額階段性提

高至４０％以上的政策延續到２０２３年底。（ｄｗ）

