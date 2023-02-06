《經濟通通訊社６日專訊》美國軍方上周六（４日）下午，用導彈擊落在大西洋上空的中國

高空氣球。北京對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，指美方「反應過度

」。兩國關係再次陷入緊張，據外電引述知情人士透露，拜登政府正在考慮推遲，甚至取消國務

卿布林肯即將進行的北京之行。

美國國務卿布林肯原定於２月５至６日訪華，期間在北京會晤中方官員，也將是五年來第一

位訪華的美國最高外交官。白宮新聞秘書上周五（３日）表示，美國發現中國氣球盤旋本土上空

後，總統拜登同意國務卿布林肯推遲訪華的決定。

中國試圖平息事件造成的影響，外交部稱對「民用性質」飛艇因不可抗力「誤入美國」表示

「遺憾」，指該飛艇用於氣象等科研。

中國外交部發言人毛寧上周五已提醒美國不要「炒作」此事。她稱，中國是負責任的國家，

一貫嚴格遵守國際法，無意侵犯任何主權國家的領土領空。中方正在了解核實情況，希望雙方共

同冷靜謹慎處理。



＊美軍：中國氣球飛臨本土核彈發射井等敏感目標上空＊



據外電引述華府高級官員指，中方氣球故意穿越美加地區，並曾在蒙大拿州上空短時間盤旋

，包括一些敏感軍事場所，例如核武器發射井等。相信是在尋求監視敏感的軍事地點，氣球移動

的路線與中方指只用作氣象研究的解釋相矛盾，又指氣球有小型引擎和螺旋槳，攜帶監視設備，

中方能操縱氣球飛越特定地點。



＊拜登形容擊落氣球行動成功＊



美國總統拜登在馬里蘭州向記者表示，他在星期三（１日）接獲事件簡報後，下令國防部盡

快擊落氣球，軍方為免傷及地面上的人，決定最好在氣球去到海面上空時行動。拜登形容行動成

功，讚揚參與的人員。

美國國防部長奧斯汀表示，中國政府利用被擊落的氣球，監視美國的戰略要地。他發表聲明

指，總統拜登在星期三批准擊落氣球，指行動應該在不危及美國人安全的情況下盡早進行。奧斯

汀解釋，由於氣球體積，以及在大約１﹒８萬米高度，軍方認為如果在氣球位處地面上空時行動

，會對地面民眾帶來風險。（ｊｔ）

