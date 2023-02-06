《經濟通通訊社６日專訊》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）在發表的報告中指出，中國的房地

產市場正面臨尚未解決的危機，儘管當局出台政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處於下滑，

「亟需的開發商重組仍進展較慢」，政府需要採取更多行動來支持該行業。不過，此番言論，引

發ＩＭＦ內部及北京當局的異議。

ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫在與該機構政策顧問白雪飛聯合發布的聲明中稱，中國房

地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示「誇大市場中存在的困難並非合適

之舉。」

中國官員也對ＩＭＦ有關２０２３年經濟增長的預測表示質疑，稱其「過於悲觀」。中國當

局預計將在下個月全國大人會議上宣布今年的增長目標。

ＩＭＦ發表最新的世界經濟展望報告，評估隨著防疫政策優化調整，２０２３年中國經濟增

速將繼續提升，預計２０２３年中國經濟的增長率將升至５﹒２％，明年則將下滑至４﹒５％。



＊呼籲中國應增加對未完工住宅項目的資金支持＊



ＩＭＦ在該報告中表示，政府應增加對未完工住宅項目的資金支持，以推動完工，並促進陷

入困境的房地產開發商的市場化重組，以遏制行業下滑。

該機構還敦促中國當局進行財政框架改革，以解決地方政府財政依賴房地產業作為收入來源

以及表外貸款抵押品這種「不可持續的」做法。國際貨幣基金組織表示，從長遠來看，應該推出

房地產稅機制，以幫助該行業向更可持續的模式轉型。ＩＭＦ呼籲中國將政府支出從投資轉向對

家庭的定向支持，並下調利率。

ＩＭＦ亞太部副主任Ｔｈｏｍａｓ Ｈｅｌｂｌｉｎｇ表示，鑒於能源價格持續下跌並將保

持在低於預期的水平，中國經濟反彈對全球通脹的影響「有限」。他補充，中國服務進口的增長

將強於商品進口，而出境旅遊的復甦將對泰國和菲律賓等亞洲鄰國產生強大的溢出效應。



＊ＩＭＦ：需要加快結構性社會改革＊



根據ＩＭＦ的報告，當局需要加快結構性改革，如強化社會福利體系，提高退休年齡，以及

促進國有企業和私人企業的平等市場競爭地位，以推動長期成長。

ＩＭＦ表示，政府今年可以通過臨時削減對勞工的社保繳費以及直接向受疫情影響最嚴重地

區的家庭撥款來提振消費。該機構稱由中國政府支持、目前在十幾個地區進行試點的數字人民幣

有望在其中發揮重要作用。（ｊｔ）

