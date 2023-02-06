《經濟通通訊社６日專訊》據內媒報道，佛山市住房和城鄉建設局宣布，自２月１日起停止

個人住房對外查詢服務。有業內人士指出，查冊主要目的在於查詢個人名下有無房產，房產是否

存在抵押或查封情況。停止查冊，如果名下房產已結清購房貸款，可當做首套來買，相當於變相

的「認貸不認房」，即是不看購房者買多少套房，只看貸款是否還清。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，停止個人住房查詢對購房者或者業

主來講，首先會減少一些流程，能減少交易的環節，這對促進房地產交易是有幫助的。還有一個

好處就是，促進房地產的循環。不過，從刺激樓市的效果上來看，「認貸不認房」的效果低於「

不限購」。

克而瑞廣佛區域也指出，從某種程度看，「認貸不認房」與此前的解除限購、首付比例下調

相比或許「威力」稍弱，但對佛山樓市而言也不失為小小的利好。



＊據報去年底佛山全面開放限購＊



據《廣州日報》消息，２０２２年底，佛山全域解除限購。禪城區祖廟街道、南海區桂城街

道、順德區大良街道購買的新建商品住房，暫停實施住房限購政策，但網簽備案滿３年後方可上

市交易。

自２０１６年佛山市實施差別化住房限購政策至２０２２年，佛山的限購政策已持續六年。

回顧佛山這六年限購歷程，當時的市場短期投機炒房行為得到有效遏制，「房住不炒」的定位有

效落實，政策已完成階段性調控目標。限購政策退出是順勢而為，符合當前的房地產市場發展實

際。

佛山中原相關分析人士認為，當前樓市處於低谷期，市場回暖需要更多市場呵護，本輪祖廟

、桂城、大良三大中心鎮街解限，對市場信心有提振作用。（ｊｔ）

