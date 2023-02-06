《經濟通通訊社６日專訊》據《人民日報》報道，疫情後首個中國出境遊旅行團今早８時許

抵達泰國曼谷，泰國旅遊局局長育他薩、中國駐泰國大使館代辦楊欣等接機，並向遊客送上精美

手信。育他薩表示，２０２３年是泰國旅遊年，政府將推動旅遊相關收入達到２０１９年的

８０％、即實現２﹒４萬億泰銖的目標，以及遊客人數達２５００萬人，其中中國遊客是重要的

客源，預期目標為５００萬人次，將為泰國旅遊業將迎來新機遇。

該團將進行為期６天的曼谷芭提雅之旅，為時隔３年中國出境團隊遊試點恢復後，該團是在

首批２０個目的地國家中率先抵達的第一個旅遊團。



＊飛豬：助商家重啟經營出境跟團遊＊



全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務正

式試點恢復。在線旅遊服務平台飛豬表示，將繼續推進「你好，明天」助力旅遊業振興細則，拿

出一系列扶持措施，幫助具備出境跟團遊經營資質的商家入駐平台重啟經營。

據了解，飛豬將開設新商家快速入駐通道，進一步簡化入駐流程，在３個工作日內完成新商

家入駐審批，並由專業運營人員指導商家開店；或根據商家需要，提供代運營和銷售服務。新入

駐平台開店的商家首月可減免對應比例的年費。此後，飛豬還將根據出境遊商家在平台上的經營

情況，按月動態調整商家的保證金基礎額度，降低商家的資金周轉壓力。

此外，飛豬將開放生態資源，提供與境外目的地各類旅遊資源方的對接合作服務，協助商家

快速恢復服務鏈條，為期待三年的消費者安排好第一趟出境團隊旅行。（ｅｗ）

