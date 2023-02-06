《經濟通通訊社６日專訊》內地今日起，恢復２０個試點的出境旅行團和自由行套票業務。

暫停了近三年的出境團隊遊將重啟。首批出境旅行團、約５０名旅客，午夜１２時許在廣州白雲

機場出發前往阿聯酋，分別參加阿聯酋６天團和埃及１０天團。由於正值春節黃金周後，學生及

在職人士已放完假，因此首團旅客以退休人士為主。

內地首批恢復出境遊的試點國家，包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓

、馬來西亞、新加坡、老撾、阿聯酋、埃及、肯尼亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、

斐濟、古巴、阿根廷。而各地首發旅行團以東南亞國家最受歡迎。

與疫情前動輒３０至４０人的出境遊大團相比，即將從上海出發前往泰國和阿聯酋的幾個首

發團都控制了收客規模，團隊人數維持在１０至２５人之間。旅行社人士表示，控制團隊人數既

是為了保證首發團品質，也是為了順應疫情後部分遊客不願扎堆的心理需求。



＊團隊出境遊今日恢復，攜程預訂量大增＊



文旅部宣布，２月６日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出

境團隊旅遊和「機票＋酒店」業務。在線旅遊網站攜程公布的最新數據顯示，春節過後一周，出

境團隊遊和「機票＋酒店」打包產品的預訂量，環比假期一周增長超３倍。

截至２月６日，攜程共上線近１２００條出境團隊及「機票＋酒店」打包產品，覆蓋泰國、

新加坡、印度尼西亞、瑞士等１６個國家、香港及澳門。

從報名情況來看，泰國依舊穩居出境跟團熱度第一；其次馬爾代夫、港澳地區、埃及、新西

蘭、印度尼西亞也備受遊客青睞。（ｅｗ）

