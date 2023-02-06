《經濟通通訊社６日專訊》中國黃金協會最新數據顯示，今年春節到元宵節期間，黃金消費
同比增長１８﹒２％，呈現出快速回暖的勢頭。協會負責人稱，春節黃金周期間兔年生肖產品銷
量最好，手鐲產品銷量也比去年同期有所增長。此外，還有金幣、投資金條等投資類產品受到消
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06/02/2023 15:29
《行業數據》中國黃金協會：春節期間黃金消費同比增長１８﹒２％
《經濟通通訊社６日專訊》中國黃金協會最新數據顯示，今年春節到元宵節期間，黃金消費
同比增長１８﹒２％，呈現出快速回暖的勢頭。協會負責人稱，春節黃金周期間兔年生肖產品銷
量最好，手鐲產品銷量也比去年同期有所增長。此外，還有金幣、投資金條等投資類產品受到消
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