《經濟通通訊社６日專訊》中國黃金協會最新數據顯示，今年春節到元宵節期間，黃金消費

同比增長１８﹒２％，呈現出快速回暖的勢頭。協會負責人稱，春節黃金周期間兔年生肖產品銷

量最好，手鐲產品銷量也比去年同期有所增長。此外，還有金幣、投資金條等投資類產品受到消

費者青睞。（ｃｔ）

