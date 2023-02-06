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AH股新聞

06/02/2023 09:30

《Ａ股行情》權重股跌滬指低開０﹒５７％，布林肯押後訪華行程

　　《經濟通通訊社６日專訊》一個「流浪氣球」擾亂中美關係，美國國務卿布林肯推遲訪華，
加上美國就業數據意外強勁支持美聯儲加息決定，滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）
低開０﹒５７％，報３２４４﹒７點，深綜指低開０﹒６％，白酒、保險等權重股走低，ＩＴ設
備股小升。
　　在美國領土上空飄浮多日的中國高空氣球，日前遭美軍導彈擊落，美國國務卿布林肯推遲訪
華。中方則表示，對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，指美方「反應過
度」，又稱中方從未有宣布過任何美方訪問行程。
　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，儘管
當局出台政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處於下滑，「亟需的開發商重組仍進展較慢」，
政府需要採取更多行動來支持該行業。不過，ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫及ＩＭＦ政策顧
問白雪飛聯合發布聲明稱，中國房地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示
「誇大市場中存在的困難並非合適之舉。」
　　《中國證券報》報道，中國今年１月新增專項債發行４９１１﹒８４億元（人民幣．下同）
，規模超過去年１月水平，全年基建投資有望保持較快增長。
　　人民銀行今日進行１５００億元７天期逆回購，當日實現淨回籠３７３０億元，公開市場本
周共有１２３８０億元７天期逆回購到期。（ｅｙ）

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