《經濟通通訊社６日專訊》一個「流浪氣球」擾亂中美關係，美國國務卿布林肯推遲訪華，

加上美國就業數據意外強勁支持美聯儲加息決定，滬深股市連續第二日下跌，上證綜合指數（滬

綜指）跌１﹒０１％，報３２３０﹒５２點，深成指跌１﹒５９％，創業板指挫１﹒９６％。

陸股通上周五單日淨流出４２﹒４６億元（人民幣．下同），是時隔１７個交易日之後重見

流出，而今早陸股通再流出４４﹒２２元，反映美持續加息環境下外資流出。兩市半日成交

５６８８億元，較上交易日（３日）同時段成交稍增２﹒５％。

在美國領土上空飄浮多日的中國高空氣球，上周六（４日）下午遭美軍導彈擊落，外電引述

華府高級官員指，中方氣球故意穿越美加地區，並曾在蒙大拿州上空短時間盤旋，包括一些敏感

軍事場所，例如核武器發射井等。中美關係再次陷入緊張，美國國務卿布林肯推遲訪華。中方則

表示，對美方使用武力襲擊「民用無人飛艇」表示強烈不滿和抗議，又稱中方從未有宣布過任何

美方訪問行程。中國外交部副部長謝鋒５日就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負

責人提出嚴正交涉，強調美方執意對即將離開美領空的民用飛艇濫用武力，明顯反應過度，嚴重

違反國際法精神和國際慣例。



＊白酒、地產齊插水＊



外資流出白酒股第二日急跌，五糧液（深：０００８５８）挫４﹒２％，洋河股份

（深：００２３０４）跌３％，水井坊（滬：６００７７９）跌２﹒４％，山西汾酒

（滬：６００８０９）跌２﹒１％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌１﹒８％，貴州茅台

（滬：６００５１９）跌１﹒７％。

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）發表報告指，中國的房地產市場正面臨尚未解決的危機，儘管

當局出台政策回應的範圍有所擴大，但該行業仍處於下滑，「亟需的開發商重組仍進展較慢」，

政府需要採取更多行動來支持該行業。不過，ＩＭＦ執行董事會中國代表張正鑫及ＩＭＦ政策顧

問白雪飛聯合發布聲明稱，中國房地產市場整體運行平穩，目前並不處於「危機」之中，並表示

「誇大市場中存在的困難並非合適之舉。」地產股走低，萬科Ａ（深：０００００２）挫

３﹒８％，金地集團（滬：６００３８３）跌３﹒２％，招商蛇口（深：００１９７９）跌

２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）跌

１﹒９％。



＊保險股下跌，銀保監調整費率＊



滬深保險股下跌，中國平安（滬：６０１３１８）挫３﹒２％，新華保險

（滬：６０１３３６）跌１﹒６％，中國人保（滬：６０１３１９）跌１％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒８％。

據內媒報道，銀保監辦公廳近日向各保險公司、保險保障基金公司下發通知，調整對保險保

障基金的基準繳納費率，其中人壽保險、長期健康保險、年金保險按照業務收入的０﹒３％繳納

，較以往的０﹒１５％增加一倍；財產保險、短期健康保險、意外傷害保險按照業務收入的

０﹒８％繳納，和以往持平；投資連結保險按照業務收入的０﹒０５％繳納。（ｅｙ）

