《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌１﹒０５％，報
３２２９﹒２３點，滬深３００指數挫１﹒７２％，深成指跌１﹒５３％，創業板指跌
１﹒７６％。上海Ｂ股跌０﹒６９％，深圳Ｂ股跌０﹒７％。（ｅｙ）
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06/02/2023 13:36
《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒０５％，深成指跌１﹒５３％
《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌１﹒０５％，報
３２２９﹒２３點，滬深３００指數挫１﹒７２％，深成指跌１﹒５３％，創業板指跌
１﹒７６％。上海Ｂ股跌０﹒６９％，深圳Ｂ股跌０﹒７％。（ｅｙ）
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