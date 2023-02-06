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AH股新聞

06/02/2023 13:36

《Ａ股行情》滬綜指午後跌１﹒０５％，深成指跌１﹒５３％

　　《經濟通通訊社６日專訊》Ａ股市場午後跌勢持續，滬綜指跌１﹒０５％，報
３２２９﹒２３點，滬深３００指數挫１﹒７２％，深成指跌１﹒５３％，創業板指跌
１﹒７６％。上海Ｂ股跌０﹒６９％，深圳Ｂ股跌０﹒７％。（ｅｙ）

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